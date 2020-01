“Sì ai lavori in via Adragna”, attesi 374 mila euro dallo Stato per le strade comunali

“Inseriamo Via Adragna tra le priorità di questa amministrazione. Non conosciamo i tempi con cui lo Stato trasferirà i fondi ma, non appena arrivati, saranno pianificati i lavori”. Si è svolto ieri pomeriggio, all’interno della Sala Rossa del Palazzo di Città, l’incontro organizzato da Filodiretto tra una delegazione dei residenti di via Adragna e l’amministrazione comunale. Presenti, oltre al sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore Luigi D’Eliseo, il consigliere comunale Flavio Pillitteri e il consulente del sindaco Salvo Giangreco.

Nel corso dell’incontro i residenti hanno preso la parola per primi evidenziando al primo cittadino la situazione drammatica in cui versa via Adragna, una strada comunale che da via Ponte Parco, arriva sino alla via Aquino. Una strada divenuta ormai luogo di un folto via vai di auto ma che necessita interventi urgenti di ripristino. “Sono decenni che in via Adragna non viene eseguito un intervento – hanno fatto presente i cittadini al sindaco -. Siamo stanchi e ci vergogniamo di abitare in questa strada, è ora che si faccia qualcosa prima che accada la tragedia”.

Il sindaco dal canto suo ha mostrato disponibilità al dialogo. “Il bilancio non ancora approvato da Roma non permette ancora di pianificare a breve termine gli interventi da eseguire sul territorio ma via Adragna sarà inserita tra le strade nelle quali si interverrà subito non appena arriveranno i fondi annuali dallo Stato”. Il comune di Monreale, come ha spiegato Arcidiacono, ogni anno riceve un finanziamento di circa 374 mila euro per la manutenzione delle strade ma non si sa in che tempi arriverà il trasferimento di queste somme, che permetteranno di eseguire i lavori non solo in via Adragna ma anche in altre strade dissestate del territorio.

Arcidiacono ha fatto sapere che intanto chiederà ai tecnici comunali di eseguire un sopralluogo lungo via Adragna al fine di poter pianificare un intervento di messa in sicurezza e per coprire quantomeno le buche più profonde in attesa di poter progettare l’intervento risolutivo dei prossimi mesi. Filodiretto continuerà a seguire il caso.