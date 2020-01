Monreale, aumentano le soste blu, cresce il malcontento tra residenti e commercianti

Aumenta il numero dei parcheggi a pagamento a Monreale e monta la protesta tra commercianti e residenti. Con una delibera il Comune di Monreale ha deciso l’aumento del numero delle aree di sosta blu, cioè a pagamento, lungo via Venero. Secondo quanto deciso dagli organi comunali, le nuove zone blu entreranno in vigore già a partire da lunedì.

Nel Comune normanno la gestione della aree di sosta a pagamento è affidata ai dipendenti della ACS (Automobile Club Servizi s.r.l.) di Palermo che nel 2016 si è aggiudicata la gestione per quattro anni dei parcheggi pubblici per pullman e autovetture, quelli stazionanti nel parcheggio “Cirba-Torres”, in piazza I. Florio, in via I. Florio e negli stalli con le strisce blu dislocati lungo le principali arterie della città.

L’aumento del numero delle strisce blu consentirà, sia al Comune chee alla società, di aumentare le entrate ma non è chiaro se saranno utilizzate altre unità di personale, oltre a quelle attualmente utilizzate.

Critico il consigliere comunale di opposizione Mimmo Vittorino dopo aver appreso della delibera. Vittorino chiede all’amministrazione quanti lavoratori dell’ACS saranno impegnati a fronte dell’aumento delle soste a pagamento. “Non vorrei che fosse solo un modo per far aumentare le entrate del Comune e della società che continua a utilizzare solo due lavoratori”. Intanto monta la protesta tra i commercianti di via Venero e i residenti. “Le strisce blu non incentivano il commercio e scoraggiano ad acquistare negli esercizi commerciali”, ha aggiunto Vittorino. Mentre per i residenti si tratterebbe di un ulteriore balzello del comune per fare cassa: “Non abbiamo dove parcheggiare le nostre auto”.