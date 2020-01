“Prendi ciò che vuoi”, in Sala Novelli l’evento per le famiglie bisognose

MONREALE – L’associazione “Casa delle Gioie” anche quest’anno torna a proporre “Prendi ciò che vuoi”. L’ evento si svolgerà sabato 25 gennaio, dalle 10,30 alle 12,30, in sala Novelli nel complesso Guglielmo ed è rivolto a tutte le famiglie indigenti.

“Per noi è una gioia immensa – dichiara il presidente Enza Cangemi – sapere di essere utili a chi chiede una mano. Ancora una volta chiediamo aiuto a tutti coloro che possano risolvere il nostro problema. Chiediamo una struttura adatta ad accogliere il pubblico e per mettere in atto i progetti che abbiamo in programma per la comunità”.

A novembre dell’anno scorso i volontari dell’associazione monrealese hanno consegnato a 44 persone vestiti, coperte, scarpe, giubbotti, borse, pannolini, ciucci, salviettine imbevute