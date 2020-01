Monreale, due uomini cadono dal balcone mentre trasportano un mobile

Tragedia a Villaciambra, frazione di Monreale, questo pomeriggio dove due uomini sono caduti da un balcone. Secondo le prime ricostruzioni, i due stavano trasportando un mobile dal secondo piano verso l’esterno ma sono caduti, forse a causa del cedimento della ringhiera. La casa sarebbe della senatrice Cinzia Leone del Movimento 5 Stelle.

S. G. di 23 anni e D. D. di 35 anni, lavorano per una ditta edile, e ora si trovano ricoverati uno in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo, un altro in codice giallo al Policlinico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i due uomini e i Carabinieri della stazione di Altofonte. I due non sarebbero in pericolo di vita.

Sul caso ora indagano i Carabinieri della Stazione di Altofonte e l’Asp che dovrà appurare se si sia trattato di un incidente sul lavoro.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.