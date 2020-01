Giornata della Memoria, gli alunni del Basile incontrano la scrittrice Elita Romano

MONREALE – Si è tenuto oggi nel liceo Basile-D’Aleo l’incontro tra gli alunni delle classi VC L.S, VA, IVA e IIA L.C. e la scrittrice agrigentina Elita Romano, autrice del romanzo “Nata ad Auschwitz”. L’incontro, organizzato in vista della Giornata della Memoria, è stato impostato sul dialogo tra l’autrice e i ragazzi , che hanno precedentemente letto e analizzato il libro.

L’incontro è stato anche un’occasione per uno scambio di pareri e idee sul tema dell’Olocausto e del

genocidio di milioni di ebrei, avvenuto in concomitanza del secondo conflitto mondiale. Il libro presentato –

edito nel 2018 dalla casa editrice Torri del Vento – tratta della sofferenza di una ragazza francese che in

poche ore ha scoperto di essere stata adottata e di essere nata nel campo di concentramento di Auschwitz.

Una storia romanzata, utilizzata sicuramente come espediente narrativo per trattare temi importanti. Argomenti seri

come le ingiustizie subite nei lager, la ferocia nazista, le sofferenze degli internati, l’orrore provato dai

soldati Alleati che nel gennaio del ’45 entrarono nei lager scoprendo i crimini contro l’umanità commessi

da Adolf Hitler e dal suo corpo paramilitare (SS) nel decennio tra il 1935 ed il 1945.

La scrittrice ha presentato la sua opera leggendo alcuni tratti salienti. Raccontando ai ragazzi il background, il retroscena del libro, le scelte stilistiche che ha compiuto, l’iter di studio e approfondimento sull’argomento della

Shoah, la caratterizzazione comportamentale dei principali personaggi protagonisti. L’autrice inoltre, dopo

esser stata sommersa da curiose domande da parte degli alunni, è stata affiancata dalla professoressa Rosy

Cicatello che ha introdotto una interessante discussione sulla scrittura come mezzo di liberazione e sul

fenomeno del nazismo, arricchita da alcune digressioni di carattere socio-storico –filosofico.