Altofonte, anziano imbavagliato e rapinato in piena notte da due banditi

ALTOFONTE – Un anziano sarebbe stato sorpreso nel sonno, legato a una sedia e rapinato. E’ accaduto ad Altofonte in Contrada Piano Maglio, nelle campagne tra Monreale e la città del Parco.

E’ stata una notte di terrore per un anziano di 78 anni che in piena notte si è visto arrivare in casa due banditi con il volto coperto che lo hanno sollevato, immobilizzato e legato a una sedia. Come lo stesso uomo ha raccontato ai Carabinieri, i due sarebbero entrati in piena notte da una finestra posta sul retro dell’abitazione. La vicenda si sarebbe svolta durante la notte tra lunedì e martedì.

Una volta bloccato l’uomo, i due banditi hanno iniziato a rovistare per la casa ma hanno portato via solo forchette, coltelli, cucchiai e qualche spicciolo. Solo dopo che i due aguzzini sono fuggiti l’anziano è riuscito a liberarsi e a chiamare il 112. Sul posto un’ambulanza che lo ha portato in ospedale per degli accertamenti. Sul caso ora indagano i Carabinieri di Altofonte.