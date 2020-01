Pulizia professionale, ecco i macchinari e i detergenti indispensabili sul lavoro

Per la pulizia professionale di ambienti residenziali, industrie e uffici è necessario dotarsi dell’attrezzatura giusta, macchinari e detergenti adeguati con i quali affrontare ogni tipo di attività. La qualità del servizio dipende direttamente dall’efficienza della dotazione, perciò è opportuno investire nell’acquisto di dispositivi e prodotti in grado di assicurare una pulizia ottimale. Vediamo qual è l’equipaggiamento indispensabile per lavorare nel settore delle pulizie professionali.

I macchinari necessari per una pulizia professionale

Per prima cosa è necessario dotarsi di macchinari ad alte prestazioni, apparecchi progettati appositamente per un uso professionale. A differenza dei modelli domestici, pensanti per un utilizzo saltuario e limitato, i macchinari da lavoro sono più robusti, potenti, avanzati e dispongono di soluzioni specifiche per impieghi particolari, ad esempio per la pulizia di fabbriche e capannoni industriali.

Scegliere quelli giusti non è semplice, per questo motivo è importante affidarsi ad aziende come Faip, in grado non solo di fornire una delle migliori linee di macchinari professionali per le pulizie nuovi e usati, ma anche un servizio di assistenza e di supporto alla vendita per orientare le imprese nella scelta delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze lavorative. Tra gli apparecchi necessari ci sono ovviamente i lavapavimenti industriali, dispositivi con i quali è possibile pulire superfici di grandi dimensioni, come capannoni e centri commerciali.

Alcuni modelli prevedono la spinta manuale della macchina, adattandosi a spazi complessi e particolarmente stretti, altri invece sono indicati per le aree da pulire molto estese, poiché permettono di condurre l’apparecchio comodamente seduti nell’apposita postazione di guida. Quest’ultima soluzione consente di lavorare a lungo su grandi superfici, specialmente quelle libere da ingombri e prive di ostacoli o equipaggiamenti che potrebbero danneggiarsi con un urto accidentale.

Altrettanto utili sono gli aspiratori, macchine dotate di filtri HEPA con cui pulire perfettamente qualsiasi tipo di pavimento. In questo caso si possono trovare in commercio aspiratori professionali, industriali e specifici per alcuni usi molto tecnici, come i modelli per l’aspirazione di materiali ad alto peso specifico, oppure quelli predisposti per i residui liquidi. Una ditta di pulizie non può fare a meno anche di un’idropulitrice professionale, un macchinario dotato di lance con getto ad alta pressione per rimuovere anche lo sporco più difficile, con opzioni ad acqua calda e fredda.

Dopodiché esistono una serie di attrezzature che possono integrare la gamma di macchinari, in base alle attività da svolgere e alle necessità lavorative. Tra le soluzioni disponibili nel mercato delle dotazioni per le pulizie industriali ci sono spazzatrici a conduzione o con guidatore, lavamoquette per hotel e strutture ricettive, macchinari specifici per la pulizia dei vetri e spazzaneve professionali. Per risparmiare sui costi d’acquisto si possono scegliere dei modelli usati, purché in buone condizioni e garantiti, tuttavia è indispensabile fare affidamento su una linea completa di attrezzature con le quali eseguire il lavoro in maniera efficace e veloce.

I detergenti per la pulizia professionale

Allo stesso modo di quanto visto per i macchinari, anche i prodotti per la pulizia devono essere adatti a un utilizzo professionale. In particolare servono detergenti per ogni tipo di materiale, dall’acciaio inox all’alluminio, dal legno al vetro, capaci di rimuovere lo sporco in profondità e garantire passaggi rapidi, senza compromettere l’integrità e l’aspetto delle superfici trattate. Tra i detergenti chimici si possono trovare prodotti per un uso giornaliero, ad esempio per la pulizia di codomini e uffici, detergenti per le pulizie difficili, prodotti specifici per moquette, sanificanti e igienizzanti per bagni e cucine industriali.

Anche in questo caso è fondamentale scegliere prodotti con un buon rapporto qualità-prezzo, compatibili con i macchinari e con l’uso all’interno dell’ambiente lavorativo. Per capire quali detergenti impiegare è essenziale una conoscenza profonda delle proprietà tecniche delle sostanze chimiche e delle superfici da trattare, chiedendo assistenza al fornitore di fiducia per capire quale possa essere la soluzione più adeguata a seconda di ogni attività da effettuare durante il servizio.