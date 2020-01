Lavori in corso in Salita delle Croci, automobilista finisce con la ruota dentro

MONREALE – L’incidente è avvenuto questa mattina nella Salita delle Croci, dove un uomo al volante di una Suzuki mentre stava svoltando è finito con la ruota dentro il tratto in cui sono in corso dei lavori. Fortunatamente il conducente non ha riporta ferite e l’auto non ha subito grossi danni ma solo qualche graffio. Il timore è che altri automobilisti possano finire dentro visto che la delimitazione è stata travolta.

All’inizio della strada, che collega il quartiere della Bavera a via Antonio Veneziano, dal 16 gennaio è in corso la manutenzione al collettore fognario. Per questo motivo è stato necessario rimuovere il basolato e scarificare parte della carreggiata, il pezzo di strada è stato delimitato con dei nastri, paletti in ferro e una transenna con la segnaletica.