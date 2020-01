La Vanity Models di Francesco Pampa incanta Milano: successo per lo shooting in piazza (LE IMMAGINI)

Moda tra le strade della raffinata Milano per lo stilista Raffaele Tufano, che ieri, domenica 19 gennaio, insieme ad altri stilisti italiani, ha partecipato con le sue meravigliose creazioni ad uno shooting fotografico nella Galleria Umberto e in Piazza del Duomo.

Incantati i passanti della metropoli milanese, i quali sono rimasti esterrefatti dalle cinque bellissime modelle che hanno indossato gli elegantissimi abiti di punta del noto stilista.

Rosa, azzurro, nero, glicine, un’esplosione di colori sublimi che spiccano alla “luce” delle guglie della celebre basilica. Le tute, le giacche e le estrose gonne sono interamente idealizzate per le dive del cinema, infatti non è un mistero che Tufano si ispiri alla bellezza delle star degli anni ’50 e ’60.

Per lo shooting milanese con lo stilista anastasiano tante le collaborazioni. L’artigiana Nunzia Vacca ha creato dei bellissimi gioielli realizzati con tecniche ricercate che li rendono unici e irripetibili. Le borse sono state fornite dall’azienda Exclusive Creation di Cava dé Tirreni. Le scarpe che hanno completato le opere dello stilista sono “taggate” Albano mentre la realizzazione del make up e delle acconciature sulle modelle sono a cura di Mix Art, presente come sempre al fianco di Raffaele Tufano, nella fredda e intensa domenica di gennaio a Milano. La kermesse di moda è avvenuta con la super visione della MAX SERVICES di Palermo.