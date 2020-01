Centro aggregativo anziano, iniziati i lavori

Omicidio di Nicola Bifara a Partinico, il Gup condanna Leonardo Celestre a 30 anni

Cronaca

Il Gup di Palermo ha condannato a 30 anni di carcere il presunto omicida di Nicola Bifara, ucciso nella campagne Partinico il 28 luglio di due anni fa. Si tratta di Leonardo Celestre, 51 anni. La tesi della difesa non ha retto e in abbreviato è stato condannato evitando l'ergastolo. Second..