Ted amplia la sua offerta formativa. Nella scuola specializzazioni nel settore hi-tech Ted amplia la sua offerta formativa. Nella scuola specializzazioni nel settore hi-techhttps://www.filodirettomonreale.it/wp-admin/post.php?post=131736&action=edit Publiée par FiloDiretto Monreale sur Lundi 20 janvier 2020

PALERMO- Se il mercato del lavoro dei prossimi decenni sarà incentrato sull’alta tecnologia allora è ora che i giovani siciliani vengano formati per affrontare questa sfida. Per questo, per l’anno scolastico 2020/2021, l’ente Ted formazione professionale ha deciso di potenziare il corso IeFP (di Istruzione e Formazione professionale) per diventare tecnico elettronico con tre specializzazioni: in robotica, in automazione e in telecomunicazioni.

“Ci siamo resi conto – spiega il direttore della scuola, Toni Marfia – che la formazione IeFP, finanziata dalla Regione siciliana deve farsi interprete della sfida di formare giovani capaci di rispondere al bisogno professionale delle imprese che stanno nascendo e che nasceranno nel settore. La scelta ha maggiore valore, però, se si considera che i ragazzi che si diplomano nelle nostre scuole possono aprire una propria azienda. Iniziamo a formare, una classe di tecnici, capaci di essere protagonisti della sfida dell’innovazione siciliana”.

I corsi IeFp, sono i corsi finanziati dalla Regione, alternativi alle scuole tradizionali. Le iscrizioni scadono il 31 gennaio e si effettuano sulla piattaforma ministeriale per l’iscrizione a scuola. Nei corsi IeFP, i giovani, compiono il percorso della scuola dell’obbligo, apprendendo i segreti di un mestiere. Recentemente, un’indagine dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche pubbliche, ha rivelato che il 69 per cento dei giovani che si diplomano nei percorsi IeFP entro tre anni trova occupazione.

La scuola professionale Ted Formazione offre ai suoi studenti ben 15 percorsi di specializzazione formativa. Nella scuola si studia per diventare cuoco, addetto di sala e barman, pizzaiolo e pasticcere. In quest’ultimo caso l’ente sta lavorando al potenziamento dell’indirizzo. Fra i settori formativi c’è quello del benessere con i corsi per acconciatore e parrucchiere e quello per estetista. E ancora corsi per orafo e per diventare stilista con una formazione in sartoria.

In potenziamento sono i corsi nel settore dei servizi alla casa e all’auto. Nel primo campo la scuola sta sviluppando i corsi per diventare idraulico ed elettricista. Nel secondo, invece i corsi sono quelli per diventare meccanico ed elettrauto. L’offerta formativa si completa con gli indirizzi in segreteria d’azienda, in segreteria di ricevimento e, appunto, per diventare tecnico elettronico.

Ted Formazione è anche una scuola fortemente radicata nel territorio, con sedi sparte in tutta l’area metropolitana di Palermo. Nel capoluogo la scuola ha due plessi, in via Caduti del lavoro e in Corso dei mille. Poi l’ente ha sede a Belmonte Mezzagno, a Corleone, a Misilmeri e a Monreale dove si trova la sede principale. A Carini, infine, la scuola raddoppia la sua presenza e da settembre sarà attiva in via Pascoli, oltre che in via Emilia.