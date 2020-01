Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, arriva la smentita: “Di Carlo non è il nuovo presidente”

PALERMO – Nessuna nomina a Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana per Salvatore Di Carlo. È l’assessore al Turismo, Manlio Messina a smentire la notizia pubblicata questa mattina da diversi organi di stampa, compresa questa testata.

Di Carlo, vertice di UniPegaso e uomo in quota UDC, non è stato nominato al vertice della FOSS. Questa poltrona, fanno sapere fonti vicine al governo regionale, spetterebbe a Forza Italia.

Sarebbe invece la ex soprintendente Maria Elena Volpes in pole position per la nomina.