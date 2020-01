Blitz allo ZEN, 100 carabinieri controllano a tappeto il quartiere

PALERMO – Blitz dei Carabinieri all’interno dei quartieri Zen e Zen 2. Circa 100 carabinieri stanno battendo da questa mattina i due quartieri palmo a palmo.

Da oggi verranno realizzati diversi posti di controllo nelle principali arterie così come altri servizi per controllare la zona da parte di carabinieri in abiti civili, assieme a militari del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, da cinofili e da un elicottero del 9° N.E.C. di Palermo.

L’operazione è finalizzata a contrastare i fenomeni di microcriminalità o comunque di illegalità diffusa che minano quotidianamente la vivibilità della borgata, dando al quartiere e alla città un segnale di forte presenza dello Stato sul territorio, in chiave sia preventiva, sia repressiva.