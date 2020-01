Parcheggio sotterraneo sotto il grattacielo INA: condomini in protesta

Insulti e violenza ad anziano in casa di riposo, i nomi degli indagati

Cronaca

Brigida Camarda, Michele, Antonino ed Eduardo Riccobono, e la badante esterna, Rosa Briolotta. Sono i cinque nomi che sono stati scritti nel registro degli indagati in seguito alla scoperta di presunti maltrattamenti all'interno della comunità alloggio per anziani "Anni Azzurri" della Zisa. Per ..