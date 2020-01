Carnevale a Piana degli Albanesi, da questa sera i balli in maschera

Come da tradizione ad inizio anno dopo l’Epifania parte il famoso Carnevale di Piana degli Albanesi, organizzato dall’Associazione Culturale Bashkë in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Proloco e le attività locali.

Si inizia sabato 11 Gennaio e si svolgerà regolarmente ogni sabato fino al 22 febbraio. Per tutto il periodo vengono addobbate sale da ballo lungo il corso principale del paese, ci si veste in maschera e si balla.

Per tradizione è la donna che assolutamente travestita in maschera e senza farsi riconoscere invita l’uomo a danzare. Durante ogni serata verranno selezionate 5 maschere che sarà possibile votare con un like sulla pagina Facebook dell’Associazione Culturale Bashkë https://www.facebook.com/BashkeAssCulturale/

La sera del 22 Febbraio verrà premiata la Migliore Maschera 2020. “Manteniamo vivo uno degli eventi più sentiti della nostra tradizione, il famoso Carnevale di Piana edizione 2020. La grande curiosità che fa parte della tradizione per gli uomini è quella di cercare di capire da chi si viene invitati al ballo, curiosità che é stata nel tempo trasmessa anche ai numerosi turisti partecipanti alle serate danzanti. L’augurio a tutti i partecipanti é di divertirsi con il ballo e mantenere sempre viva una bellissima tradizione della nostra comunità che quest’anno vede impegnati tantissimi giovani” – ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta.