Incidente sulla Palermo-Mazara tra Partinico e Balestrate, tre feriti

È di tre feriti e tanta paura il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

L’incidente si è verificato tra gli svincoli di Balestrate e Partinico e ha visto coinvolte due auto, una Fiat Punto e una Toyota Rav4.

Le tre persone ferite sono state trasportate in ospedale, due a Partinico e una ad Alcamo e non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto il 118 e i Vigili del fuoco x hi e hanno estratto i feriti dalle auto che si sono accartocciate a causa del violento scontro.

Presente anche la polizia stradale per i rilievi del caso e il personale dell’Anas per il ripristino delle condizioni della strada. (immagine di repertorio)