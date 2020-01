Il Comune di Palermo seleziona psicoterapeuti e educatori professionali

Il viadotto Himera sulla A19 dal 10 aprile 2015 è inaccessibile da quando crollò un pilone portante. A ricordarlo è la Cisl che in un tweet invita il governo Musumeci a fare la voce grossa a Roma: “270 metri che sembrano un abisso tra Sicil..

A rischio la salute e la sicurezza, Lo Coco: “Deviate i mezzi pesanti da Pioppo”

Cronaca

Mezzi pesanti pericolosi per la sicurezza e per la salute pubblica a Pioppo dove si torna a chiedere la loro deviazione dalla via Provinciale. È il consigliere comunale Pippo Lo Coco, capogruppo della lista Alternativa Civica, a interrogare l'amministrazione rispetto all'impegno assunto dal sind..