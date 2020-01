L’istituto Morvillo presenta l’offerta formativa, da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio l’Open Week

Si terrà la prossima settimana il consueto Open Week dell’istituto Morvillo: a partire da lunedì 13 e fino a venerdì 17 gennaio dirigente, insegnanti e personale scolastico accoglieranno genitori e futuri alunni per far conoscere l’offerta formativa di una scuola che trova nei risultati didattici la risposta più gratificante all’impegno profuso.

Il programma prevede appuntamenti distinti per i tre ordini scolastici:

– SCUOLA DELL’INFANZIA – Lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17 dalle 9 alle 11, i plessi di scuola materna (Giordano e Indemburgo) apriranno le porte ai genitori che vorranno conoscere i locali e le metodologie didattiche degli insegnanti dell’infanzia;

– SCUOLA PRIMARIA – Giovedì 16, dalle 15:30 alle 17:30, presso la sede centrale, open day per orientare i genitori nella scelta più idonea per i figli che intraprendono l’avventura della classe prima. Sono previsti momenti d’informazione rivolti ai genitori in cui verranno illustrati i progetti del P.T.O.F. e le attività curriculari ed extracurriculari per le prossime classi prime; inoltre i bambini parteciperanno ad alcuni laboratori di tipo logico, espressivo, linguistico, manipolativo e motorio per consentire alle famiglie di vedere in atto, anche se in forma embrionale, l’attuazione della proposta educativo-didattica presentata e illustrata;

– SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Mercoledì 15, dalle 15:30 alle 17:30, presso la sede centrale, open day aperto a tutti i genitori degli alunni delle classi quinte del territorio. Il dirigente scolastico e i docenti illustreranno il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto e le attività curriculari e laboratoriali correlate.

“Questi incontri – fa sapere Francesca Giammona, dirigente dell’istituto, – sono pensati per consentire alle famiglie di valutare in modo responsabile la scuola in cui iscrivere i propri figli, coscienti del fatto che tale scelta è basilare e va affrontata con piena consapevolezza. La scuola Morvillo – prosegue la dirigente – in questi anni ha consolidato efficaci approcci metodologici che hanno consentito agli studenti di imparare in modo significativo, autonomo e responsabile, come testimoniano i risultati pregevoli conseguiti nelle prove INVALSI dove i nostri alunni hanno raggiunto livelli in linea o addirittura superiori rispetto la media nazionale”.

Per tutta la durata delle iscrizioni la preside, lo staff di dirigenza, insegnanti e referenti sono pronti ad accogliere i genitori che necessitano di ulteriori delucidazioni mentre il personale amministrativo sarà a disposizione dell’utenza per svolgere le procedure burocratiche e supportare le famiglie nella fase tecnica di inserimento dati, sia di mattina, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12, che nel pomeriggio, nei giorni di martedì e giovedì, dalle 15,30 alle 18.