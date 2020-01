A rischio la salute e la sicurezza, Lo Coco: “Deviate i mezzi pesanti a Pioppo”

Mezzi pesanti pericolosi per la sicurezza e per la salute pubblica a Pioppo dove si torna a chiedere la loro deviazione dalla via Provinciale.

È il consigliere comunale Pippo Lo Coco, capogruppo della lista Alternativa Civica, a interrogare l’amministrazione rispetto all’impegno assunto dal sindaco e dal presidente del Consiglio sulla deviazione dei mezzi pesanti dalla frazione di Pioppo.

Lo Coco, in particolare, pone l’accento sul problema legato alla sicurezza e all’inquinamento provocato dal passaggio dai giganti della strada. “Nelle ore di entrata e di uscita dai plessi scolastici – scrive Lo Coco nella sua interrogazioni – gli studenti si riversano lungo la via Provinciale aggiungendo che nella frazione insiste un sevizio d’urgenza emergenza 118, che dopo avere ricevuto la chiamata dalla centrale operativa incontra serie difficoltà nell’uscire dalla via Provinciale, per non parlare dalle emissioni di scarichi dei mezzi pesanti di C.0.2 che provocano danni irreversibili all’apparato respiratorio con diagnosi di tumori polmonari”.

Lo Coco chiede all’amministrazione dunque in che tempi e modi intende aprire un tavolo di concertazione presso l’ex Provincia affinché venga vietato ai mezzi pesanti di percorrere la via Provinciale, deviandoli sulla Palermo-Sciacca, con uscita a Giacalone e lasciando liberi i mezzi pubblici e dei residenti.