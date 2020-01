La Lega sbarca all’ARS, aderiscono Orazio Ragusa, Giuseppe Catalfamo, Marianna Caronia e Giovanni Bulla

[gallery ids="130278,130279,130280"] Evento tanto atteso quello realizzato al teatro Massimo di Palermo che, con posti tutti esauriti, ha sortito notevole apprezzamento. Il concerto di Capodanno del teatro Massimo ha visto per la prima volta sul palco Omer Meir Wlelber come direttore musicale, as..

Monreale, due auto a fuoco in 24 ore, indagini (FOTO)

[gallery ids="130300,130301,130271"] Due auto incendiate in 24 ore a Monreale. La prima ieri notte nella zona di Aquino. Il secondo episodio questa notte in via Candido, nella zona del semaforo di via Venero. Una Ford C-Max è andata completamente distrutta dalla fiamme la notte del 3 gennaio s..