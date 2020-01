Tutto esaurito al concerto di Capodanno del Teatro Massimo di Palermo

Si è svolta, oggi 5 gennaio, la prima corsa dell'anno dedicata al sociale. L'obiettivo è quello di dare un nuovo volto alla beneficenza nel running. La via libertà di Palermo è stata lo scenario che ha ospitato questo avvenimento, definito: il giocattolo in corsa. Tra pubblico e partecipanti..

Monreale, due auto a fuoco in 24 ore, indagini

Due auto incendiate in 24 ore a Monreale. La prima ieri notte nella zona di Aquino. Il secondo episodio questa notte in via Candido, nella zona del semaforo di via Venero. Una Ford C-Max è andata completamente distrutta dalla fiamme la notte del 3 gennaio scorso. Non è bastato l'intervento dei..