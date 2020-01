Tragedia a Monreale, donna trovata morta in stato di decomposizione

Dramma a Monreale. Una donna di 60 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione.

L. M. A., queste le iniziali del nome della signora, è stata trovata senza vita e in stato di decomposizione dai Vigili del fuoco all’interno di una casa che si trova in una via della parte alta del centro storico, nelle vicinanze di via Baronio Manfredi. La donna aveva circa 60 anni.

Sul posto i Carabinieri di Monreale e il medico legale che ha disposto l’autopsia per risalire alla causa e alla presunta data del decesso.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.