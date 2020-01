Situazione critica per 100 comuni, 70 milioni dalla Regione siciliana

PALERMO – Sono stati messi a disposizione dei comuni siciliani 70 milioni di euro. La somma è destinata a investimenti e si va ad aggiungere ad altri 45 milioni di euro, già assegnati nelle scorse settimane.

La situazione dei Comuni siciliani non si potrà certamente risolvere con queste risorse. Infatti, già all’indomani dell’assemblea straordinaria, avvenuta il 27 dicembre, Anci l’Asael (associazione degli amministratori locali) aveva rilanciato un allarme senza precedenti soprattutto per i quasi 100 comuni che rischiano il dissesto.

In Sicilia ci sono almeno un centinaio di comuni che si trovano in condizioni critiche di dissesto, pre-dissesto o strutturalmente deficitari.

Intanto dall’Anci Sicilia, l’associazione dei Comuni, giunge notizia che martedì 7 gennaio in visita arriverà il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano al quale i comuni racconteranno la situazione che vivono e presenteranno le loro richieste per uscire da uno stato di crisi perenne in cui versano ormai da oltre 7 anni.