Monreale, due auto a fuoco in 24 ore, indagini

Due auto incendiate in 24 ore a Monreale. La prima ieri notte nella zona di Aquino. Il secondo episodio questa notte in via Candido, nella zona del semaforo di via Venero.

Una Ford C-Max è andata completamente distrutta dalla fiamme la notte del 3 gennaio scorso. Non è bastato l’intervento dei Vigili del fuoco per salvare la vettura parcheggiata in via Ponte Parco, nella zona di Aquino.

L’incendio è partito attorno all’1.30 di notte per cause da accertare anche se sembrerebbe da escludere la pista dolosa.

Dubbi, invece su un altro incendio si è verificato questa notte a Monreale. Una Chevrolet è stata avvolta dalle fiamme in via Candido, nella zona delle case popolari, in fondo alla via Venero.

Anche questo incendio si è sviluppato dopo l’1 di notte. Sul posto I Vigili del fuoco.

Sull’episodio indagano i carabinieri di Monreale che dovranno appurare se si sia trattato di incendi dolosi.