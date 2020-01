Si dimette il Cda della Srr Palermo Ovest, nuova tegola sull’avvio della società

Si dimette il Consiglio di amministrazione della Srr Palermo Ovest e i tempi per il suo avvio si allungano ulteriormente.

Ieri mattina a Monreale, (3 gennaio ndr) si è svolta l’assemblea a cui hanno preso parte i sindaci dei Comuni soci della Srr Palermo Ovest e i membri dei Cda. L’assemblea doveva servire a fare il punto sull’iter per l’avvio della società d’ambito che, di fatto, non ha mai iniziato le proprie attività. La Srr è la società d’ambito che dovrebbe gestire il servizio rifiuti dei 23 comuni soci.

Arriva, invece, un’altro scoglio da superare dopo le dimissioni dei consiglieri e del presidente del Cda che erano stati eletti il 18 dicembre del 2018. Natale Tubiolo, ex commissario nominato dalla Regione e attuale presidente, Leonardo Spera, sindaco di Contessa Entellina e Luciano Marino, sindaco di Lercara Friddi, non fanno più parte dell’organo che doveva dare impulso alle attività della società. Delle dimissioni ne hanno preso atto i pochi sindaci dei 23 Comuni soci presenti all’assemblea.

Non inizia bene l’anno per la Srr Palermo Ovest, impantanata sin dalla sua fondazione in una situazione dalla quale difficilmente se ne verrà fuori in tempi brevi e le dimissioni dei componenti del Cda avvenute ieri non fanno altro che allungare ancora di più l’iter per il suo avvio.

“In 15 giorni sarà convocata un’altra assemblea – dice a FiloDiretto il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono – Nei prossimi giorni ci saranno diversi incontri per capire cosa fare. Si dovrà trovare un equilibrio per la nomina di un nuovo Cda oppure si dovrà chiedere la nomina di un nuovo commissario”.