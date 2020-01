Incidente Cefalù, muore dopo 5 giorni Giuseppe Nicoletti

MONREALE - Hanno il compito di controllare e multare chi parcheggia all'interno delle strisce blu senza esporre il tagliandino di pagamento. Gli ausiliari del traffico dell'ACS stanno facendo il proprio lavoro, girando per le strade controllando ..

Investire Online: Trading Forex nuova alternativa

Cronaca

Il secolo attuale è stato testimone di grandissimi cambiamenti in ambito sociale ed economico, maggiormente visibili negli ultimi anni, grazie e soprattutto all’avvento delle nuove tecnologie. Le trasformazioni, però, non sono state sempre tutte positive ed oggi, per molti, ci s..