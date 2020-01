Attenzione alle chiamate truffa. Durano pochi secondi e prosciugano il credito

Il modus operandi dei truffatori è sempre lo stesso: uno, massimo due squilli, per incuriosire la vittima e indurla a richiamare. A quel punto, scatta la trappola e il credito telefonico si prosciuga in fretta.

Si tratta delle Ping Call, ovvero chiamate truffa a tariffazione speciale che arrivano sui nostri numeri provenienti da paesi come Tunisia e Inghilterra. Si contano già diverse segnalazioni circa una truffa nota già da anni.

Le chiamate mute durano in genere pochi secondi, per chi riesce a rispondere, ma nessuno parla all’altro capo del telefono. Quando richiami stai chiamando un numero a valore aggiunto, a pagamento, scalando dal credito telefonico ma anche dalla carta, se hai un abbonamento agganciato a una carta di credito.

Come avviene? Arriva una chiamata sul vostro numero, di pochi istanti, in modo che appaia come “chiamata persa”. Il ricevente della telefonata richiama probabilmente il numero pensando ad un cliente, azienda o a qualcosa legato alla sfera lavorativa. Quello che succede nella maggior parte dei casi è che parte una segreteria telefonica con finto squillo che applica da subito costi assurdi. Altrimenti risponde qualcuno che cerca comunque di mettervi in attesa o farvi perdete tempo.

La soluzione a questa truffa? Non richiamare mai e verificare su Internet il numero del chiamante che molto spesso è già segnalato come truffatore. Ma si possono adottare anche altri accorgimenti. Per esempio possiamo disattivare la chiamata verso l’estero nel caso in cui magari il cellulare ce l’abbia una persona anziana o un bambino e chiamare il proprio operatore telefonico per verificare se è un numero legittimo o uno di quelli a pagamento.