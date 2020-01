Tempo in peggioramento nel fine settimana, venti in rinforzo

Cieli prevalentemente nuvolosi con la possibilità di precipitazioni, sarà questo lo scenario sulla città di Palermo e su gran parte della provincia a causa di aria fredda proveniente dai Balcani. Essa determinerà un rinforzo dei venti settentrionali e un conseguente calo termico.

Andiamo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni perché da domani a Palermo il cielo prevalentemente nuvoloso con possibili schiarite solo a partire dal pomeriggio e dalla sera. Le temperature massime toccheranno i 14 gradi e i venti non saranno intensi.

Domenica notte nubi nuovamente in intensificazione con possibilità di precipitazioni solo al mattino. Al pomeriggio possibili schiarite accompagnate da un graduale rinforzo dei venti settentrionali che contribuiranno a un calo termico nella notte. Mari poco mossi.

Per l’Epifania la situazione resterà pressoché la stessa con cielo in prevalenza nuvoloso ad eccezione dei venti che saranno in intensificazione dove potrebbero raggiungere i 65 km/h in città e provincia, mentre a Geraci Siculo, Cefalù, Mistretta, Troina, Capizzi e su gran parte della Sicilia nord-orientale le raffiche potrebbero raggiungere gli 85 km/h.

Dopo questa breve parentesi è probabile un nuovo rinforzo anticiclonico che riporterà condizioni di stabilità su tutta l’Isola con possibili addensamenti pomeridiani nella zone dell’entroterra.