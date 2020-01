Stasera tombolata a San Castrense, il ricavato servirà per un progetto sociale

Nessuna progressione economica per i dipendenti comunali. Giacopelli: “Si poteve e doveva evitare”

Eventi

MONREALE - Non sarà possibile riconoscere al personale del Comune di Monreale alcuna progressione economica per l’anno 2019, nonostante in sede di contrattazione decentrata sia stato raggiunto fra l’amministrazione e le parti sindacali uno s..