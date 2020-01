Magia al largo di Balestrate, delfini saltano fuori dall’acqua accanto a una barca

BALESTRATE – Avvistati stamattina al largo del porto di Balestrate. Uno spettacolo regalato da un branco di delfini che nuotano insieme. Un incontro speciale che è stato documentato da Enzo Purpura.

Postato dal sindaco di Balestrate, sta diventando virale sui social il video. I delfini avvistano la barca, si avvicinano e la accompagnano per un breve tragitto, nuotando a pelo d’acqua e facendosi ammirare in tutta la loro bellezza. Uno a fianco all’altro saltano fuori dall’acqua e nuotano nel mare limpido come un enorme acquario.