Investire Online: Trading Forex nuova alternativa 

Il secolo attuale è stato testimone di grandissimi cambiamenti in ambito sociale ed economico, maggiormente visibili negli ultimi anni, grazie e soprattutto all’avvento delle nuove tecnologie.

Le trasformazioni, però, non sono state sempre tutte positive ed oggi, per molti, ci si trova a dover fare i conti con le difficoltà di arrivare a fine mese e doversi inventare nuovi modi per guadagnare qualche soldo in più, così da arrotondare lo stipendio di base.

Internet ha fatto passi da gigante di recente, divenendo il principale strumento in grado di fornire agli utenti numerosissimi spunti per guadagnare soldi online comodamente da casa.

Guadagnare con il Trading Online: cos’è e come funziona

Sebbene l’affascinante mondo degli investimenti abbia sempre attratto tantissimi investitori, internet ne ha reso possibile l’accesso anche agli utenti meno facoltosi.

Oggi, con il trading online, chiunque può scegliere di fare investimenti perché non è più necessario essere esperti in materie finanziarie o disporre di grossi capitali da investire, quindi sono sempre di più le persone che giornalmente guardano al trading come uno strumento di investimento potenzialmente redditizio.

Oltre alle modalità di investimento, passando da quella tradizionale presso istituti di credito, a quella online attraverso piattaforme digitali, cambiano anche i tempi e gli strumenti a disposizione degli investitori.

Il trading online permette di muoversi molto rapidamente, operando 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Gli asset su cui investire sono tantissimi: azioni, materie prime, forex, criptovalute, per citarne qualcuno. C’è solo l’imbarazzo della scelta, così come per i broker che gestiscono le operazioni.

Come scegliere la piattaforma di trading online

Se la scelta dell’asset è determinata dal rischio che si è disposti a correre (più un investimento è rischioso, più è potenzialmente remunerativo), nella scelta della piattaforma, invece, giocano un ruolo fondamentale 3 parametri:

· Affidabilità

· Costi

· Disponibilità di asset

Per evitare di imbattersi in vere e proprie truffe e vedersi azzerato il deposito in pochissimi minuti, è consigliabile affidarsi a piattaforme valide che dispongono di licenze rilasciate da enti di controllo internazionali, che ne autorizzano l’operatività e ne garantiscono la sicurezza.

Le commissioni sono solitamente bassissime o nulle, pertanto è bisogna evitare piattaforme che vogliono guadagnare sui ricavi degli utenti.

Infine, diversificare gli asset da inserire nel proprio portafogli potrebbe allentare i rischi che ne derivano dall’ investimento in un’unica direzione. A tal proposito, è preferibile scegliere un broker con cui investire in più asset, soprattutto se si è ancora dei principianti.

Broker Forex: Le 3 migliori piattaforme online

Tra tutti gli asset a disposizione, investire sul Forex sembra essere la scelta preferita di tantissimi utenti. Ciò è dovuto al fatto che il forex è il mercato più ampio e più liquido, pertanto molti ritengono che sia più adatto per quanti vogliono incrementare i guadagni in maniera considerevole.

Il forex trading consiste nello scambio tra coppie di valute, ad esempio EUR/USD, e l’investimento punta sul rialzo o sul ribasso di una o dell’altra.

Come possiamo leggere su brokerforex.it, tra tutte le piattaforme presenti sul web con le quali è possibile investire su forex, ce ne sono alcune che si sono contraddistinte per affidabilità ed efficienza, tanto da guadagnarsi il titolo di migliori broker. Vediamo quali sono e perché sceglierle:

1. 24Option

È considerato uno dei migliori per gli strumenti che mette a disposizione per gli utenti, in particolare il servizio di segnali di trading gratuito. In sostanza, un team di esperti trader elabora quotidianamente suggerimenti di investimento che aiutano gli utenti nell’elaborazione di strategie vincenti.

2. eToro

Da quando ha sviluppato il servizio di Copy Trading ha conquistato i primi posti in classifica tra le piattaforme più amate. Il servizio consente agli utenti meno esperti di copiare le mosse dei trader professionisti così da garantirsi successo sin da subito.

3. IqOption

Il più consigliato per i principianti perché dà la possibilità di aprire un conto demo gratuito ed illimitato per provare le strategie ed iniziare ad operare senza investire un solo euro. Una volta acquisita dimestichezza, il deposito minimo è di soli 10 euro.