The Nightingales singers ensemble, concerto Gospel dell’Epifania a San Martino delle Scale

SAN MARTINO DELLE SCALE – Continua la gara di solidarietà per il restauro dell’organo dell’abbazia di San Martino delle Scale, usurato dal tempo. Dopo la cena di beneficenza al refettorio dei benedettini dello scorso novembre, adesso è la volta di un evento culturale dal sapore più spiccatamente natalizio.

Nella chiesa di Santa Scolastica a Piano dei Geli, domenica 5 Gennaio alle ore 19, si esibirà gratuitamente in un concerto gospel “The Nightingales singers ensemble”. Proporranno un repertorio variegato, che va dai classici natalizi ai gospel e gli spirituals della tradizione afroamericana.

Il gruppo formato da una quarantina di elementi più band, ormai conosciutissimo nel palermitano, ha all’attivo centinaia di concerti ed è solito esibirsi portando la sua musica per cause benefiche. L’ensemble infatti, si è esibito nel corso degli ultimi anni in ospedali, case di detenzione, e in tante parrocchie, destinando sempre i proventi dei concerti alle mense dei poveri e alle cause più nobili.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’ensemble, guidato dal Maestro Agata De Luca, l’abbazia di San Martino delle Scale nelle persone di Dom Vittorio Rizzone e Dom Francesco La Rocca e della prof.ssa Manuela Quadrante. Numerosi gli sponsor che hanno consentito la copertura totale dei costi. L’ingresso è libero con possibilità di lasciare un’offerta per il restauro dell’organo dell’abbazia.