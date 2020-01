Rissa e botte in un locale del centro storico di Palermo, il questore lo chiude per 15 giorni

La Polizia di Stato, nell’ambito di una mirata attività di controllo agli esercizi commerciali del capoluogo, nei giorni scorsi, ha notificato al titolare di un esercizio di ristorazione di via Divisi, un provvedimento, emesso dal Questore di Palermo, con cui ne è stata disposta la sospensione, per la durata di 15 giorni, della licenza per la somministrazione di cibi e bevande.

Si tratta di un provvedimento di natura preventiva e cautelare, adottato ex articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che ha le finalità di garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, apprestando uno specifico strumento, come previsto dalla legge, volto a scoraggiare tra l’altro eventuali facinorosi o ad evitare ulteriori disordini e pericoli per la sicurezza.

Il provvedimento è stato notificato dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Oreto-stazione” che, competenti per territorio, nel corso degli ultimi mesi, per ben tre volte sono dovuti intervenire nei locali del bar-pasticceria di via Divisi, a seguito di disordini, generati dallo stato di alterazione di avventori ubriachi.

Le diverse risse, non soltanto hanno provocato danni agli arredi ed alla struttura, ma hanno coinvolto anche i titolari gli avventori medesimi.

La preoccupante puntualità con cui tali gravi episodi si sono ripetuti nei mesi di marzo, maggio e novembre, ha generato un allarme che rischiava di compromettere la serenità non soltanto degli avventori ma dell’intera comunità di frequentatori della zona.

Per garantirla e prevenire ulteriori episodi di pericolo, il Questore, in qualità di Autorità di P.S., a conclusione di un iter amministrativo condotto attraverso puntuali riscontri, ha emesso il provvedimento di sospensione che i poliziotti del Commissariato di P.S. “Oreto-stazione” hanno già notificato.