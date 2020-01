Il 2020 inizia con il sole a Palermo, minime in graduale rialzo

Per l’inizio del nuovo anno si prospetta una situazione stabile e soleggiata grazie alla graduale espansione di un’area di alta pressione verso l’isola che contribuirà a far aumentare gradualmente le temperature massime che si porteranno sopra le medie stagionali. La stabilità atmosferica attesa nei prossimi giorni quindi, determinerà l’assenza di piogge, una scarsa ventilazione e condizioni favorevoli per la formazione di nubi basse soprattutto nell’entroterra.

Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore.

Da capodanno, al mattino cielo prevalentemente nuvoloso sulla città e su tutta la provincia con nubi che andranno a dissolversi solo a partire dalla tarda mattinata quando i cieli diventeranno poco nuvolosi.

La sera ancora cielo poco nuvoloso, sereno invece nel resto della provincia, eccetto a Cefalù dove i cieli potrebbero risultare molto nuvolosi.

Le temperature massime saranno in lieve rialzo con punte di 13 gradi rispetto ai 10 odierni, venti assenti e mari poco mossi.

La redazione di FiloDiretto Monreale, in attesa del prossimo aggiornamento meteo, vi augura un felice 2020.