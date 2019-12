Un anno di notizie, in 4 minuti il 2019 di FiloDiretto Un anno di notizie, in 4 minuti il 2019 di FiloDiretto. Buon 2020 cari lettori! Publiée par FiloDiretto Monreale sur Mardi 31 décembre 2019

MONREALE – Un anno di cronaca, politica e cultura. È questo il 2019 che abbiamo raccontato in quattro minuti. Abbiamo scelto sessantasei notizie per ripercorrere gli ultimi dodici mesi. Anche per quest’anno abbiamo cercato di dare voce ai fatti del territorio cercando di riportare con puntualità ciò che non è andato e le belle notizie. Non è mancata l’attenzione ai fatti più importanti dei comuni vicini.

Bilanci che per certi versi somigliano a vecchi inizi. È il caso della raccolta differenziata, il 2019 si chiude al 41,20% con un piccolissimo aumento rispetto al 2018, il dato annunciato dall’amministrazione Capizzi a gennaio era al 41%. Cerchi che si chiudono, indagini che si aprono.

A Monreale la differenziata è un tasto dolente, nel corso dell’anno diverse sono state le emergenze e le bonifiche nel territorio a cui il comune ha dovuto far fronte. Le discariche non salvano nemmeno il centro urbano, cumuli di rifiuti dalla periferia alle vie più frequentate. A gennaio saltava fuori anche un debito di 52 mila euro verso la SRR. A Monreale nel frattempo arrivavano 4 milioni per il servizio rifiuti. A maggio la ditta Mirto si aggiudica il servizio di raccolta rifiuti, ad agosto arriva l’interdittiva antimafia e il Prefetto blocca il servizio raccolta. Subentrerà con riserva di legge la New System Services. La Mirto ricorrerà al Tar che in seguito sospenderà il provvedimento interdittivo ma l’amministrazione Arcidiacono mantiene il servizio rifiuti alla nuova ditta.

Porte che si chiudono altre che si aprono. Il 2019 è stato l’anno del passaggio dall’amministrazione Capizzi a quella Arcidiacono. I due candidati sindaco si sfidano nuovamente dopo il 2014. Al primo turno l’attuale sindaco si aggiudica il 23,94% dei consensi e Pietro Capizzi si ferma al 21,20%. Il ballottaggio confermerà la vittoria a Arcidiacono. Nuove e vecchie alleanze si stringono. Nuovi ingressi in consiglio comunale, altri si ripresentano con nuovi movimenti e liste civiche.

Vi abbiamo raccontato fatti di cronaca, siamo stati portavoce delle vostre storie e dato spazio ai vostri appelli. È il caso della famiglia Cassarà con gravi problemi economici e di salute, di Emanuele Giardi che vive in strada, di Pietro e Margherita che perdono la casa durante l’incendio di San Martino. Storie difficili come quella di Alessandro che aveva deciso di vivere in una casa abbandonata.

Problemi e punti interrogativi che rimangono come i diversi incendi che puntualmente distruggono i boschi. Provvedimenti e interventi che tardano ad arrivare. Piaghe irrisolte da sempre come il caso del randagismo, il comune continua a essere fuori da quello che prevede la legge. I cani continuano a morire per strada e si lascia tutto nelle mani dei volontari più volenterosi. A dicembre impegnati circa 12 mila euro per interventi che dovrebbero aiutare i randagi.

Abbiamo visto nascere eventi che hanno il profumo di diventare manifestazioni di successo. L’Infiorata del Corpus Domini, realizzata dall’ACM, dopo la prima edizione riconferma la sua bellezza e la grande partecipazione. Ad agosto parte l’Estate monrealese, un calendario di eventi che accompagnerà la stagione estiva fino a settembre. Evento di gran successo la Notte bianca Unesco, la cattedrale si illumina a festa per “Il sogno di Guglielmo”.

Ci auguriamo di mantenere il filo diretto che abbiamo con voi lettori e continuare a informarvi con puntualità e correttezza. Buon 2020 dalla redazione di Filodiretto.