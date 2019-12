Monreale, taxi va a fuoco, un passante spegne l’incendio (VIDEO)

[gallery ids="129972,129971,129970,129969,129968,129967"] MONREALE - Controllo del territorio con l’ausilio delle telecamere e multe salate. È quello che chiedono alcuni residenti di Via Strada Ferrata che assistono impotenti ai continui ge..

Chiusa per ghiaccio la strada Piana degli Albanesi-San Giuseppe Jato

Cronaca

AGGIORNAMENTO: la strada è stata riaperta alle 10.30 Per la pericolosa presenza di ghiaccio sull'asfalto è stata chiusa al traffico veicolare la strada provinciale Piana degli Albanesi - San Giuseppe Jato. Al momento risulta non percorribile a causa della presenza di un me..