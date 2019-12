Monreale, obiettivi del sindaco per il 2020: “Uscire dalle emergenze e avviare nuovi cantieri”

MONREALE – “Abbiamo il dovere di uscire dalle emergenze. Abbiamo trovato una situazione difficilmente prevedibile. Diversi progetti e idee in cantiere e a brave inizieranno le attività di Consiglio comunale che riguardano quelle opere che intendiamo realizzare”. Esordisce così il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono nel corso del consueto scambio di auguri tra l’amministrazione e la stampa locale. Il primo cittadino ha tracciato un piccolo bilancio delle attività svolte fino a oggi e ha annunciato alcuni dei provvedimenti del 2020. In sala Rossa, oltre a giornalisti e fotografi anche il Presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, gli assessori Geppino Pupella e Sandro Russo, il segretario comunale Mario Fragale, il consulente Salvatore Giangreco.

Tra le opere di maggiore interesse, Arcidiacono ha menzionato il costruendo cimitero di Pioppo, il cinema Imperia per il quale è stato individuato un collaudatore e il progetto di riqualificazione del quartiere Carmine, un progetto “la cui progettualità è iniziata con le precedenti amministrazioni”, ha sottolineato il sindaco. Nell’anno che verrà partiranno anche i cantieri che consentiranno di ottenere un restyling dell’intero quartiere storico monrealese e, tra i lavori da iniziare, il sindaco elenca anche quelli del ripristino della scalinata di via Torres. “Lavori in programmazione lo scorso luglio – hanno sottolineato il sindaco e l’assessore Pupella anche lui presente – ma ci è stato chiesto di posticipare l’intervento per non danneggiare i commercianti nel corso della stazione turistica”.

Tra i temi affrontati durante la piccola tavola rotonda anche quello relativo alla chiusura del centro storico. “Vogliamo arrivare alla chiusura – ha detto Arcidiacono -. Abbiamo trovato un accordo con i commercianti che chiedevano una serie di iniziative che consentissero una chiusura armonica del centro storico. Tra gli altri provvedimenti stiamo pensando di potenziare il servizio navette ma l’obiettivo è chiudere il centro storico”.

Nella chiacchierata tra amministrazione e stampa spazio anche alla situazione economico-finanziaria dell’ente che attende l’approvazione del “Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/20” votato il 5 febbraio e sottoposto al vaglio del Ministero dell’Interno. Un documento ancora in attesa di essere approvato dopo che lo scorso aprile al comune è giunta una richiesta di chiarimenti di 28 pagine. Il consulente del sindaco in materia e il segretario Vitale sono già al lavoro per rispondere ai quesiti del Ministero anche se non sarà facile trovare la quadra. “Ricevere un documento di 28 pagine significa che c’è qualcosa che non va”, ha commentato Arcidiacono. (Foto Monreale Eventi – Giuseppe Giurintano)