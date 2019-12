Incidente al porto di Palermo, la MSC Grandiosa urta contro il molo (VIDEO)

La nave da crociera Msc Grandiosa urta contro il molo all’interno del porto di Palermo.

L’ondata di maltempo che in queste ore imperversa sulla città non ha neanche risparmiato la nuova nave da crociera Msc che durante la manovra di ormeggio verso il molo Vittorio Veneto ha urtato l’angolo destro del molo adiacente “Piave” danneggiando la banchina e la fiancata sinistra della nave stessa (foto in galleria diariodiborgo.org). Al momento non risultano esserci feriti, ma solamente danni strutturali di entità lieve al molo.

La causa probabile il forte vento che in queste ore soffia sulla città da Nord-Est a una velocità maggiore di 60km/h e che avrebbe portato, come dimostra il video, il “gigante di Msc” fuori controllo.

In passato al porto di Palermo si sono verificati eventi simili come quello avvenuto nel 2009 quando il forte Scirocco mandò fuori controllo la Costa Concordia urtando più volte i bacini e i moli della Fincantieri. Solo dopo un giorno la nave poté ripartire a causa dei danni riportati a prua. Secondo fonti nautiche può accadere che quando il vento è molto forte le grandi navi ormeggiate, sia container che passeggeri, rompono gli ormeggi andando totalmente fuori controllo danneggiando altre imbarcazioni o addirittura i moli.