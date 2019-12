Il freddo non molla Palermo, previste ancora basse temperature

Ancora freddo su Palermo a causa della perturbazione posizionata sulla Grecia che sta spingendo i venti di Grecale (Nord-Est) mantenendo le temperature al di sotto dei 15 gradi.

Il freddo durerà almeno fino alla metà della prossima settimana, come dimostra la nostra grafica, accompagnato dal possibile sviluppo di precipitazioni, anche se però non si dovrebbero verificare più fenomeni.

Ieri, come previsto, si sono registrate delle deboli nevicate nell’entroterra siculo, ma a causa della temperatura al suolo più alta rispetto a quella della nube, la neve si è sciolta dopo poche ore.

Adesso andiamo a vedere cosa accadrà in questo inizio settimana quando il capodanno sarà anche protagonista:

Oggi al mattino piogge sparse anche a carattere moderato su tutta la città e provincia, al pomeriggio rovesci in intensificazione con cieli prevalentemente coperti. La sera nubi in lieve dissolvimento con qualche possibile schiarita. Le temperature massime non supereranno in città gli 8 gradi e i venti saranno moderati di Nord-Est. Mari agitati o mossi.

Martedì, vigilia di capodanno, al mattino cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con venti in attenuazione che però continueranno a soffiare da Nord-Est. Al pomeriggio il cielo resterà sereno, mentre dalla sera qualche addensamento potrà verificarsi in provincia, ma senza piogge.

Le temperature saranno in lieve rialzo, ma farà ancora freddo. la massima prevista sarà di 12 gradi.

Per capodanno invece, il tempo dovrebbe restare pressoché stabile con temperature basse, però per più dettagli vi teniamo aggiornati.