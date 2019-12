Raccolta rifiuti, le variazioni durante le festività

MONREALE- In occasione delle prossime festività natalizie, per tutte le zone della città, il servizio di raccolta rifiuti verrà effettuato anche se in maniera ridotta.

Pertanto, anche se il giorno di esposizione coincide con le giornate festive, i contenitori possono essere esposti regolarmente.

Il primo gennaio i centri raccolta saranno aperti fino alle ore 11.