Monreale, stop a botti di Capodanno e alcol, c’è l’ordinanza del sindaco

Monreale – Botti di Capodanno vietati e limitazioni nella vendita di alcolici a Monreale.

Il sindaco Alberto Arcidiacono domani, lunedì 30 dicembre, firmerà le ordinanze con le quali saranno messi al bando i botti di Capodanno e sarà consentita la vendita di alcolici solo in particolari modalità.

Un provvedimento che sarà in vigore dalle ore precedenti alla mezzanotte del 31 dicembre e che si pone l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. Sono tantissime, infatti, ogni anno le persone che rimangono ferite a causa di incidenti dovuti al non corretto uso dei botti. Un vero bollettino di guerra. Spesso vengono acquistati nel mercato illegale, rappresentando un pericolo per chi li utilizza e per chi sta attorno.

Esultano bambini, cardiopatici, anziani e possessori di animali domestici. Per i trasgressori previste multe salatissime.