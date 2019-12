Esercitazione all’aeroporto Falcone Borsellino, un aereo va fuori pista e prende fuoco, diverse le vittime

Monreale - Botti di Capodanno vietati e limitazioni nella vendita di alcolici a Monreale. Il sindaco Alberto Arcidiacono domani, lunedì 30 dicembre, firmerà le ordinanze con le quali saranno messi al bando i botti di Capodanno e sarà consentita la vendita di alcolici solo in particolari ..

Raccolta rifiuti, le variazioni durante le festività

Cronaca

MONREALE- In occasione delle prossime festività natalizie, per tutte le zone della città, il servizio di raccolta rifiuti verrà effettuato anche se in maniera ridotta. Pertanto, anche se il giorno di esposizione coincide..