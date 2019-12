Corleone, bruciata l’auto del Comune

In fiamme all’alba di stamani la macchina del Comune di Corleone. L’auto era parcheggiata in via Collegio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, ma il mezzo è stato completamente distrutto.

L’amministrazione comunale ha presentato una denuncia ai militari dell’Arma che hanno avviato le indagini. L’incendio si sarebbe verificato tra le 6 e le 6.30. Non si esclude la pista dolosa.

“Se qualcuno ha appiccato le fiamme, di sicuro non lo ha fatto per divertimento – dice il sindaco Nicolò Nicolosi -. Siamo dispiaciuti per quanto accaduto. Se era un tentativo di intimidirci hanno sbagliato bersaglio perché noi non ci pieghiamo a queste logiche e non ci lasciamo intimidire. Al contrario, continuiamo sulla nostra strada, dimostrando che il percorso avviato è quello giusto”.