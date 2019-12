Terremoto allo IACP, abuso d’ufficio per gli ex vertici, sequestrati 290 mila euro

PALERMO – Si sarebbero autoliquidati dei premi senza avere prima programmato gli obiettivi da raggiungere e senza verificare i risultati ottenuti. Per questo motivo la Procura della Repubblica di Palermo ha emesso un decreto di sequestro preventivo nei confronti di Salvatore Giangrande ed Ernesto Butticè, vertici dell’Istituto Autonomo Case Popolari.

L’indagine era partita nel 2017, e non è ancora conclusa, ma la Procura ha chiesto il sequestro d’urgenza, convalidato dal GIP, per evitare che alla conclusione dell’indagine le somme potessero non essere più recuperabili.

A Salvatore Giangrande, il dirigente monrealese di 74 anni, che all’epoca dei fatti era direttore generale e presidente dell’Organismo indipendente per la valutazione delle performance e del controllo strategico dello IACP, è stata contesta la cifra di 185 mila euro. A Ernesto Butticè, 67 anni, ex dirigente del settore tecnico e sostituto direttore generale dal 2009 al 2018, una somma di circa 100 mila euro.

Gli inquirenti parlano di riconoscimento indebito di indennità di risultato e di produttività collettiva ad alcuni dirigenti, così come di indennità non dovute relative a posizioni organizzative. Più persone sarebbero state accusate del reato di abuso d’ufficio.

Secondo la Procura tra il 2010 ed il 2015 sarebbero stati liquidati premi senza l’elaborazione del “Ciclo di gestione della performance”, un sistema di monitoraggio previsto dalla riforma “Brunetta” per migliorare gli standard qualitativi ed economici dei servizi.