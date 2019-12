Claudio Burgio entra nel CDA dell’Acquedotto “Biviere”

MONREALE – È tempo di Spoil System. Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha designato Claudio Burgio quale componente del consiglio di amministrazione dell’Acquedotto consortile “Biviere”, in sostituzione del Sig. Governale Antonino, designato precedentemente dall’ex sindaco Piero Capizzi.

Per Burgio, docente di educazione in pensione, si tratta di un ritorno nel CDA dell’Ente, dato che ne aveva fatto parte dal settembre 2012 al giugno 2014, designato dall’allora sindaco Di Matteo.

Il CDA dell’Acquedotto Biviere è composto da 6 membri, in rappresentanza dei due comuni soci, Palermo e Monreale. La legge 30 del 2000 prevede la decadenza automatica dei consiglieri di amministrazione con la fine del mandato del sindaco, ma prassi vuole che, per evitare un vuoto gestionale, rimangano in carica sino alla nomina dei successori.

Il 17 settembre Arcidiacono aveva nominato il primo componente. Si tratta di Maria Grazia D’amico, monrealese, 52 anni, in possesso del diploma magistrale, impiegata come portalettere presso Poste Italiane.

Burgio ha ricoperto in passato diversi incarichi politici. Consigliere comunale dal 1990 al 1993, e poi dal 2004 al 2009, vice sindaco dal 1998 al 1999 con delega all’urbanistica, servizi a rete, protezione civile, sindaco facente funzione dal 13 maggio al 7 giugno 1999, assessore al bilancio e allo sporto nel 2009 e 2010.

Attualmente è presidente del circolo di cultura Italia e presidente dell’osservatorio “Sviluppo e legalità Giuseppe La Franca”.

