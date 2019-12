“Brass Choir Christmas”, la banda I Fiati della Normanna si esibirà nella chiesa di San Castrense

MONREALE – Domenica 29 Dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di San Castrense si svolgerà la quarta edizione di “Brass Choir Christmas”. Il tradizionale concerto natalizio organizzato annualmente da “I Fiati della Normanna”, la banda monrealese. L’orchestra sarà accompagnata dalla maestosa voce del Soprano Claudia Vaglica che sosterrà brani che hanno fatto la storia della musica sinfonica e melodica internazionale.

Dopo lo scorso 23 dicembre, l’associazione bandista tornerà a suonare per Monreale. I componenti de I Fiati della Normanna, lunedì scorso, hanno indossato i panni di Babbo Natale e sono andati in giro per le vie della città a diffondere musica e armonia. Questa volta la banda di Monreale assumerà, invece, i panni di un’elegante e corposa orchestra di ottoni e legni. Si realizzerà dunque il tradizionale Concerto di Natale tenuto nella chiesa dedicata al patrono della diocesi di Monreale, San Castrense.

Tra le edizioni passate più importanti quella tenutasi nella basilica di Santa Maria Nuova nel Duomo di Monreale, per l’occasione la banda ha riscosso un gran successo. Grazie al sostegno dei cittadini e al contributo dei commercianti, l’evento “Brass Choir Christmas” è giunto oggi alla quarta edizione.