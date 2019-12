Accusato di molestie a una paziente, medico di Villa delle Ginestre in libertà

Palermo ancora tra i rifiuti, la Rap: “Gettate più di 3mila tonnellate”

Cronaca

PALERMO - Anche quest’anno Palermo è invasa dai rifiuti come segnalano molti cittadini stanchi di questo scempio. Problemi anche per chi fa la differenziata e getta la plastica nei contenitori gialli perché non vengono svuotati da oltre una s..