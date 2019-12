Via Torres, a gennaio al via la ristrutturazione della scalinata

MONREALE – “I lavori cominceranno a gennaio, dopo le festività natalizie”. L’assessore ai Lavori Pubblici, l’ing. Geppino Pupella, risponde a breve giro di posta ai residenti e soprattutto ai commercianti che avevano lamentato il persistere delle cattive condizioni della scalinata di Via Torres.

“Non siamo stai con le mani in mano, anni. Già a luglio avevamo fatto il sopralluogo per cominciare a settembre i lavori di manutenzione della strada, ma ci era stato richiesto da diversi commercianti di posticiparli per non danneggiare la stagione turistica. E quando a ottobre si stava per aprire il cantiere, che avrebbe comportato la chiusura della strada per motivi di sicurezza, mi è stata consegnata da diversi esercenti una petizione per posticipare ulteriormente l’inizio lavori”.

Non si tratterebbe quindi di disinteresse o disattenzione dell’amministrazione, ma di una espressa richiesta di alcuni operatori commerciali che operano sulla via Torres. È quanto sostiene l’assessore, che spiega alla nostra redazione come già siano pronti i circa 12.000 € necessari per rimettere in sesto la scalinata e ripristinare muretti e passamano.

I lavori, promette, partiranno a gennaio, subito dopo le feste, e dureranno una ventina di giorni.

L’apertura del cantiere comporterà la chiusura della strada al traffico pedonale che sarà deviato sulla via Cappuccini.