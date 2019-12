Ondata di freddo, arriva la prima neve a quote collinari  

Decine di arresti per droga a Monreale: piaga sociale e cibo di cosa nostra

Sono decine gli arresti per spaccio e detenzione di droga a Monreale eseguiti dai Carabinieri nel 2019. L'anno si chiude con un bilancio più che positivo per i militari dell'arma che hanno rinvenuto e sequestrato ingenti quantitativi di sostanza stupefacente in tutto il circondario..