Natale e Santo Stefano all’insegna del bel tempo, temperature in aumento

Dopo una lunga e intensa fase di maltempo che in questi giorni sta coinvolgendo tutta la Sicilia, con venti di Maestrale fino a 100 km/h, la situazione tenderà a migliorare. A partire da domani la zona anticiclonica, già presente su gran parte del Mediterraneo sud-occidentale, tenderà ad avvicinarsi anche sull’Isola portando condizioni di bel tempo con temperature oltre le medie stagionali.

Domani al mattino cielo sereno con il passaggio di nubi residue accompagnate ancora da venti di Maestrale moderati che però non faranno subire mutamenti alle temperature che resteranno intorno ai valori di 19 gradi.

Per la giornata di Santo Stefano il tempo sarà in ulteriore miglioramento con cieli prevalentemente sereni e venti in ulteriore diminuzione. Le temperature invece, subiranno un leggero calo a causa dell’ingresso di correnti fredde provenienti dal Nord-Est Europa, mantenendosi intorno ai 17-18 gradi.

Per Natale e Santo Stefano dunque, visto il bel tempo, non potranno mancare delle passeggiate al mare o in centro dopo intensi giorni passati sotto la pioggia.

La redazione di FilodirettoMonreale vi augura un felice Natale in attesa dei prossimi aggiornamenti meteo.